Falta um: PM identifica e prende acusados de assalto ao posto de gasolina em Brasiléia

Alexandre Lima

Cerca de 48 horas depois do assalto ocorrido no posto de gasolina na madrugada de terça-feira, dia 9, homens do 10º Batalhão da PM receberam uma denuncia de quem seria os envolvidos e onde poderiam ser localizados.

A identificação foi possível tão logo foi divulgado o vídeo que registrou a ação dos assaltantes. Dois homens encapuzados renderam os funcionários armados com uma escopeta e levaram o dinheiro.

A busca aconteceu no Bairro Eldorado, por volta das 23 horas desta quarta-feira, dia 10, encontrando primeiro Danilo Santos de Mesquita (18), vulgo “Camboto”. Este aparece no assalto usando bermuda e seu andar que lhe denunciou por ser velho conhecido da Justiça, mas, também teria ajudado por não ficar calado sobre o que fez.

Com sua detenção, foi possível descobrir quem dirigia o carro que levou a dupla até o posto. Foi identificado como Ghenese Emmanoel da Silva Santos (29), além de localizar o carro, um Chevrolet/Celta, placas MZQ 7155, que foi abordado quando passava pela ponte Wilson Pinheiro, vindo do lado boliviano.

O terceiro envolvido já foi identificado, mas ainda não foi localizado junto com arma tipo escopeta usada no assalto. Os dois foram conduzidos para a delegacia de Brasiléia, onde ficaram a disposição do delegado plantonista.

