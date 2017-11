Família fica sabendo pelas redes sociais da morte de acreano em Cobija

G1

Uma mensagem foi compartilhada em aplicativos de mensagem e também nas redes sociais com os dados e a foto do jovem. Silva teria chegado no hotel reclamando de dores e chegou a procurar um hospital em Cobija, onde morreu.

O G1 conseguiu falar com uma prima de Silva, que informou que a família dele mora em uma comunidade no Ramal da Bananeira, entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. Ela, que não quis se identificar, conta que tinha pouco contato com o cabeleireiro e que a família não deve levar o corpo para a cidade acreana e que ele deve ser enterrado por amigos em Cobija.