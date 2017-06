Familiares e autoridades esperam contato sobre caso de sequestro de irmão de Conselheiro Polanco

Alexandre Lima, da redação

O caso que está sendo investigado pelas autoridades bolivianas do estado de Pando, onde tem como capital a cidade de Cobija, onde envolve o irmão do Conselheiro do Tribunal de Contas do Acre (TCE), Ronald Polanco, ainda não tem novas novidades desde o dia desta terça-feira, dia 6.

Segundo foi levantado, José “Rosheco” Polanco Ribeiro, teria sido sequestrado na região do município de Porvenir, distante cerca de 25km da capital pandina, onde estaria trabalhando como gerente de uma fazenda de propriedade de seu irmão.

Não foi informado se o sequestro teria acontecido dentro da propriedade, onde mora com sua família, ou na estrada de acesso à propriedade. Os contatos teriam iniciado por volta das 10h30 desta terça-feira, quando teriam utilizado o celular de ‘Rocheco’, como é conhecido na fronteira.

Dois outros contatos teriam sido realizados posteriormente. Em um desses a vítima, teria sido colocado para falar, talvez com o intuito de informar e que estaria bem. Os supostos sequestradores teriam pedido uma quantia de aproximadamente $100 mil dólares para que libertassem a vítima.

O conselheiro Ronald Polcanco já se encontra na fronteira, para tentar ajudar no resgate do seu irmão. Toda e qualquer informação que possa ajudar na localização da vítima está sendo processada pelas autoridades e esperam o próximo contato.

Segundo foi informado, oficialmente, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) ainda não foi comunicada do caso. A Polícia Federal foi contatada, mas ainda não se manifestou.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários