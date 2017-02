Famílias começam a voltar para casa com a vazante do Rio Acre em Brasiléia

Com assessoria

Com a vazante do rio Acre, a prefeita Fernanda Hassem, acompanhada dos filhos, esteve no sábado, 18, entregando kits de limpeza para algumas das famílias, que já estão retornando para suas casas, e precisam fazer a limpeza do local.

Na rua Olegário França, que estava tomada pela água, e a travessia era feita de barco, hoje a movimentação está voltando ao normal, e mesmo assim ainda tem água acumulada nas laterais. O nível do Rio Acre, às 11h45, estava em 9,79 metros, com vazante de 1,22 metros.

Rosiane Cunha, 4 filhos, recebeu um kit de limpeza e agradeceu o apoio da prefeitura.

“Eu agradeço a defesa civil, os bombeiros pelo apoio. Agora vamos fazer a limpeza da nossa casa, e voltar a nossa vida normal”, disse

“É o mínimo que nós podemos fazer. Dar dignidade aos nossos moradores, nesse retorno para casa” – Fernanda Hassem, prefeita.

A secretária de Cidadania e Ação Social, Joseane Pimentel, que estava com sua equipe fazendo o cadastro também acompanhou a entrega.

“Esse trabalho envolve todas as secretarias primeiro tirando as famílias, fazendo o cadastro e agora entregando os kits de limpeza para as famílias que decidiram voltar para casa nesse início de vazante”, disse.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Francisco Lima, continua com as equipes acompanhando toda a movimentação.

“Esse momento exige toda nossa atenção, estamos atentos para qualquer eventualidade. Acreditamos que agora vai normalizar a situação, ainda temos uma previsão de chuva e vamos continuar trabalhando”, falou.

A prefeita Fernanda Hassem, reforçou o apoio a população que sofre com esse período.

“É o mínimo que nós podemos fazer. Dar dignidade aos nossos moradores, nesse retorno para casa. Quem já passou por isso sabe como é difícil, e nossa equipe trabalha com muito respeito, e por isso estamos acompanhando de perto”, disse.

