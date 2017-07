Famílias do projeto Santa Luzia são beneficiadas com melhorias sanitárias

O levantamento das famílias contempladas foi realizado pela prefeitura de Cruzeiro do Sul

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou o pagamento de R$ 487 mil da primeira parcela do contrato destinado a construção dos módulos sanitários em residências de famílias carentes do projeto Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul. O investimento junto a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA totaliza a quantia de R$ 1 milhão e será utilizado na construção de 36 módulos sanitários, que consistem em banheiros com reservatório de água, conjunto sanitário, tanque séptico, sumidouro e ligação do domicilio às redes de água e esgoto, beneficiando diretamente 146 habitantes.

Para o senador, o pagamento foi uma grande vitória. “O recurso possibilita a intervenção diretamente no domicilio familiar, onde serão construídos os banheiros com toda a estrutura de saneamento”, afirma Petecão.

O projeto faz parte do programa Melhorias Sanitárias Domiciliares da Funasa, que promove intervenções nos domicílios com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado do esgoto doméstico.

