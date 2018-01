Fazendeiro é assassinado com 4 tiros durante assalto na Estrada de Porto Acre

O fazendeiro identificado até o momento pelo nome de Altevir foi assassinado com 4 tiros na cabeça durante assalto a sua fazenda, localizada no quilômetro 8 da Estrada de Porto Acre, na tarde desta segunda-feira (8).

Segundo informações preliminares, quatro homens armados invadiram a casa do fazendeiro e anunciaram o assalto. A quadrilha procurava a chave da caminhonete para roubar, e como a vítima não estava com a chave foi assassinado. Os criminosos fugiram sem levar o veículo.

Ainda segundo informações de repórteres que estão no local do crime, ao perceber a presença dos criminosos, Altevir pediu para sua esposa se trancar dentro do quarto. Ela não foi vista pelo suspeitos e não foi ferida.

Altevir, que seria pai do advogado Sérgio Farias, morreu antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

O Comando da Polícia Militar do Acre acionou policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Rio Branco para ajudarem nas buscas pelos criminosos.

Com Folha do Acre

