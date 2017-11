Fecomercio e Caixa Econômica Federal realizam parceria para renegociar dívidas

ASSESSORIA FECOMERCIO (FOTO: ASSESSORIA)

Descontos para pessoas Físicas e Jurídicas de até 90%

A Fecomercio e a Caixa Econômica Federal realizam um mutirão para empresários inadimplentes ofertando descontos especiais para Pessoas Físicas e Jurídicas de até 90%. O desconto máximo será para quem optar pelo pagamento à vista. A iniciativa deve aquecer as vendas de fim de ano no comércio.

“Vimos uma oportunidade de facilitar a vida do consumidor, pois as restrições trazem um prejuízo para este. Trata-se de uma excelente oportunidade para quem teve um imprevisto e não pode honrar suas contas, boa para a Caixa e para o comércio que estará com mais clientes para movimentar a economia local”, explicou o presidente em exercício da Fecomercio/AC, Marcos Lameira.

O superintendente da Caixa Econômica no Acre, Márcio Martins, explicou que os descontos são reais de até 90%. “Essa é uma boa oportunidade que a Caixa esta dando para pessoas físicas e jurídicas com pendências financeiras. A oportunidade é direcionada para quem tem débitos relacionados a cartões de crédito, empréstimos, dentre outros. Por isso, convidamos a todos os empresários e públicos em geral para que não percam essa chance de quitar antigos débitos”, explicou Martins.

