Fernanda Hassem anuncia pagamento de junho e de 50% do 13º salário aos servidores

O anúncio foi realizado no gabinete da Prefeita Fernanda Hassem em coletiva na manhã desta quarta-feira, 28. Serão mais de 2 milhões de reais injetados somente esse mês na economia local.

Pagamento dos salários em dia, valorizando e honrando o trabalho dos servidores de Brasiléia tem sido prioridade da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, por entender que as ações e investimentos só são possíveis graças ao empenho de toda equipe.

Nesta quarta-feira, 28, a Prefeita Fernanda Hassem acompanhada do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, convidou a imprensa para uma coletiva, momento em que fez o anúncio do pagamento do salário do mês de junho e adiantamento de 50% do 13º, sendo um total de R$ 2,2 milhões injetados na economia do município somente esse mês.

É a primeira prefeitura do Estado do Acre a realizar essa ação e desde o mês de janeiro a equipe tem se empenhado e todo esse esforço visa valorizar os servidores municipais, sendo que anteriormente à essa administração, os mesmos amargavam com seus salários em atraso e não tinham como honrar com seus compromissos em dia.

“Nos programamos desde o mês de janeiro essa ação em respeito ao funcionalismo público municipal para que nós pudéssemos reestabelecer a confiança tanto dos servidores quanto do comércio local. Inclusive quando assumimos a prefeitura nós tivemos dificuldades no diálogo com alguns empresários e comerciantes, pois eles precisavam voltar a acreditar na gestão, e foi esse cuidado que tivemos. Nós fizemos todo um planejamento de pagamento das nossas dívidas principais, pagamos os precatórios, todos os encargos de FGTS e INSS da gestão de 2017, fizemos uma economia, administrando com seriedade os recursos públicos e hoje estamos trazendo essa boa notícia. São mais de R$ 2 milhões de reais e com esse aquecimento da economia local ganha os servidores, os empresários e toda a população de Brasiléia”, destacou a Prefeita Fernanda Hassem.

Comentários