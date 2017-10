Fernanda Hassem busca mais parcerias e desenvolvimento para Brasiléia

Prefeita esteve cumprindo agenda em gabinetes de deputados federais e senadores em Brasília (DF)

A gestão municipal vem buscando firmar as parcerias necessárias para a realização de investimentos que melhorem a qualidade de vida da população.

A Prefeita Fernanda Hassem se reúne constantemente com representantes de instituições estaduais e essa semana está em Brasília participando de audiências nos ministérios e de agendas com parlamentares federais, tendo em vista que somente os recursos do município não são suficientes para atender os anseios e necessidades dos moradores.

Somente nesta terça feira, 03, a Prefeita esteve nos gabinetes dos senadores Jorge Viana e Petecão, além dos deputados federais Alan Rick, Flaviano Melo, Jéssica Sales, dentre outros. Toda a peregrinação visa garantir a liberação de recursos e proposição de emendas ao OGU 2018.

“É um momento de esperança, de acreditar que teremos boas novas para o nosso povo. Estamos indo de porta em porta, com o único objetivo de articular e garantir recursos que possam ser transformados em investimentos para a nossa população. Temos um desafio muito grande, mas a vontade de trabalhar pela nossa querida Brasiléia é bem maior”, destacou Fernanda Hassem.

Alguns prefeitos de outros municípios do Acre também participam das agendas na capital do Brasil.

