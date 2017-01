Fernanda Hassem, Carlinho do Pelado, Secretários e vereadores são empossados em Brasiléia

Alexandre Lima e Marcus José

Em uma solenidade de quatro horas realizada no ginásio da Escola Estadual Kairala José Kairala, a Câmara Municipal de Brasiléia, sob o comando do vereador reeleito e ainda presidente, Mário Jorge Fiesca (PMDB), realizaram a posse da prefeita eleita Fernanda Hassem (PT) e o vice, Carlinho do Pelado (PSB), além de vereadores e dos novos secretários municipais.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais, deputado federal Leo de Brito e da deputada estadual Leila Galvão, ambos pelo PT que colocaram suas pastas a disposição para ajudar Brasiléia, convidados, familiares e simpatizantes. O evento ainda contou com a benção de representantes religiosos.

Todos vereadores eleitos e reeleitos, foram os primeiros a entregar sua prestação de conta de campanha, para em seguida prestarem o juramento para exercerem um bom mandato nos próximos quatro anos.

Fernanda Hassem disse que irá tentar conduzir um município que deixou um legado nada bom, como escândalos políticos ao ponto de ter um prefeito e secretários afastados, por não zelarem pelo erário e patrimônio público.

Fernanda foi de encontro ao prefeito interino que deixa a direção de Brasiléia, Jorge da Fazenda, onde tentou justificar sua fracassada administração de seis meses, onde nada fez, deixando quase 10 emendas voltarem como as que deveriam ter sido aplicadas nas Ruas José Joaquim Macedo, Manoel Ribeiro, na Saúde e outras. Dívidas em precatórios que chegam a mais de R$ 2,5 milhões, com o FGTS, INSS, e serviços essenciais para a população foram deixados de lado.

Carlinho se emocionou em suas poucas falas, sabendo que poderá fazer muito mais além de vereador, agora como vice e assumindo a pasta da Secretária de Obras, destacou que “Nós temos uma árdua missão de trabalhar a cada dia mais e Brasileia tem jeito”, disse.

Veja a lista dos novos secretários abaixo:

Secretário de Obras – Carlinho do Pelado

Secretaria de Planejamento – Suly Guimarães

Secretaria de Comunicação – Jane Vasconcelos

Secretaria de Finanças – Tadeu Licurgo Hassem

Secretaria de Administração – Oder José Santos

Secretaria de Cultura – Raimundo Lacerda

Secretaria de Saúde – Francisco Borges Pacífico

Secretaria de Educação – Ramiege Rodrigues da Silva

Secretaria de Bem Estar Social – Joseane rodrigues da Silva

Segundo foi informado, nesta segunda (02), a Prefeita e sua equipe estará recebendo as chaves da prefeitura e secretarias para que possam iniciar o mandado que irá até 2020, mas, passaram antes, por um levantamento estrutural e administrativo para ver a real situação que irá levas alguns meses.

Veja as vídeos reportagens.

VEJA IMAGENS DOS MELHORES MOMENTOS

Comentários