Fernanda Hassem cumpre extensa agenda em Rio Branco

A Prefeita, Fernanda Hassem, participou na terça-feira, 30, de várias agendas em Rio Branco em busca de parcerias e recursos para o município.

A primeira reunião foi com a secretária de Turismo, Rachel Moreira, sobre ações que venham fortalecer o turismo no Município com a realização de feiras.

No Deracre a reunião foi com diretor-presidente, Cristovam Moura, para falar sobre os trabalhos que serão realizados nos ramais do município e na cidade de Brasiléia.

Fernanda Hassem, esteve reunida também com superintendente do Incra, Eduardo Ribeiro, para tratar sobre a recuperação dos ramais, a prefeitura de Brasiléia foi a primeira a entregar a planilha de ramais para execução em 2017. Além disso a prefeita solicitou o funcionamento do Centro de Reflorestamento localizado no KM 26.

A última agenda foi com o superintendente do Sebrae, Mâncio Lima, a diretora técnica Sídia Gomes e o assessor especial do Governo, Dudé Lima, em discussão a parceria para realização de cursos, treinamentos e feiras no município de Brasiléia. E no dia 13 de junho será realizada outra reunião no município para definição das ações que serão realizadas em 2017.

“Essa é nossa missão buscar parcerias que possam mudar nosso município e garantir mais qualidade de vida para os moradores, que acreditam no nosso trabalho. E assim vamos superando as dificuldades para que nossa cidade cresça cada vez mais”, disse a prefeita, Fernanda Hassem.

Comentários