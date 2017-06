Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado visitam obras feitas pela prefeitura e seus parceiros

A prefeita Fernanda Hassem e o vice-prefeito e secretário de obras, Carlinhos do Pelado, vêm trabalhando com afinco para reconstruir a cidade de Brasiléia. Com perseverança, dedicação, criatividade e muito jogo de cintura, a dupla vem buscando convênios, parcerias e soluções criativas para melhorar ainda mais a vida dos brasileenses.

Nesta quarta-feira, 14, Fernanda e Carlinhos foram a campo visitar diversas obras e melhorias que a prefeitura vem fazendo juntamente com seus parceiros.

A primeira visita foi na quadra do bairro Ferreira da Silva, situada ao lado do Centro Cultural Sebastião Dantas. A quadra, que era um reduto da pratica esportiva na comunidade, estava abandonada a algum tempo deixando os moradores do bairro e adjacentes carentes de um local para praticarem esportes.

Em uma parceria com o Governador do estado do Acre, Tião Viana, que atendeu ao pedido da Prefeita Fernanda e da deputada Leila Galvão, que sempre vem em conjunto com a prefeitura interceder junto aos órgãos competentes por melhorias em Brasiléia, a prefeitura municipal conseguiu atender as reivindicações dos moradores e iniciou a reforma da quadra, reestruturando o local, trocando a parte elétrica e tudo que estava danificado, entregando a quadra para uso da comunidade ainda no próximo mês.

A segunda visita foi ao famoso Parque Centenário, onde a equipe da secretaria de obras do município vem fazendo um mutirão de limpeza e melhorias, buscando aos poucos revitalizar o parque e fazer com que a população volte a utiliza-lo, e o local deixe de ser uma rota perigosa e volte a ser um lugar de lazer e diversão para os munícipes.

A manhã de visitas encerrou na praça central Hugo Poli, que está sendo revitalizada e já é palco de muitas das ações culturais da prefeitura, incluindo o já tradicional Domingo na Praça, que visa levar os moradores de Brasiléia a frequentarem novamente a praça e torna-la um espaço para a apresentação das mais diversas formas de cultura, arte e práticas esportivas.

