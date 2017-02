Fernanda Hassem faz leitura da mensagem governamental na Câmara Municipal

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, secretário e assessores, participou na quinta-feira, 16, da abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Brasiléia onde fez a leitura da mensagem governamental. A deputada Leila Galvão, também participou da sessão.

Em sua mensagem, Fernanda Hassem, falou da honra de voltar a casa, do papel de cada um dos poderes, e do como recebeu a prefeitura com uma dívida de mais de 8 milhões de reais, entre precatórios, FGTS, consignados, energia elétrica e água.

Ressaltou ainda que mesmo com todas as dificuldades, a atual gestão está trabalhando com muita determinação, para que a população tenha dias melhores. As equipes estão trabalhando em todos os bairros num mutirão de limpeza, está sendo feito um recadastramento de todos os servidores, e uma equipe técnica está trabalhando para resolver todas as pendências relativas a convênios e projetos.

“Estamos aqui com nossa equipe de secretários e assessores dentro desse trabalho de parceria harmônica dos poderes legislativo e executivo. Eu que já passei por essa casa, sei da importância desse trabalho, e nós pretendemos como executivo abrir um novo momento de diálogo, sempre em benefício da população que tanto necessita, que tanto espera do poder executivo e legislativo”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Carlinhos do Pelado, vice-prefeito também falou sobre a importância do trabalho em harmonia.

“’Isso é muito importante para todos, a câmara e a prefeitura juntos trabalhando em harmonia e fazendo o melhor pelo nosso povo”, falou.

A deputada estadual, Leila Galvão, fez questão de participar da abertura dos trabalhos.

“Na verdade, é sempre uma emoção participar de um momento como esse. Eu desejo um bom trabalho aos vereadores, e me coloco a disposição nessa interlocução com o governo no Estado, para conseguir recursos para nossa cidade”, falou.

O presidente da Câmara Municipal, Rogério Pontes, em sua fala destacou o compromisso da atual legislatura.

“Eu fico feliz por esse momento, estamos aqui firmes e fortes pra começar os trabalhos. Vamos fazer o melhor pelo nosso município, e somos parceiros da prefeitura. É isso que o povo quer, todos juntos por Brasiléia independente de sigla partidária”, finalizou.

