Fernanda Hassem inaugura Ramal do Km 84, na comunidade Arraial

Por entender a importância de ramais com trafegabilidade de inverno a verão, tanto para a locomoção quanto para o escoamento da produção é que a Prefeitura de Brasiléia através da Secretaria de Agricultura vem priorizando esse investimento, trabalhando com quatro frentes de trabalho, aproveitando o verão para beneficiar o maior número de comunidades possível.

O investimento foi entregue à comunidade do Arraial esse final de semana, momento em que os moradores demonstraram grande alegria em recebem a tão esperada recuperação, como fala o senhor Antônio Braga.

“É momento de muita alegria. A Prefeita prometeu e em tão pouco tempo conseguiu recuperar o nosso ramal que há muitos anos não era melhorado. Só tenho a agradecer. Toda a comunidade está satisfeita e feliz”.

Rogério Pontes, Presidente da Câmara parabenizou o trabalho da gestão municipal.

“Fazer parte dessa administração é um orgulho, pois sabemos que a Prefeita está preocupada com o bem da população. E está aí a prova, em menos de 8 meses está inaugurando ramal. Ela está fazendo tanta coisa eu parece milagre, as máquinas estavam quase todas destruídas e já foram recuperadas e realizando trabalho de qualidade”.

A Deputada Leila Galvão destacou a importância de se administrar com responsabilidade.

“Passamos 12 anos na gestão e saímos pela porta da frente. A Prefeita Fernanda Hassem está respondendo com responsabilidade. Estamos juntas nessa parceria em benefício da população. Vamos defender o produtor, o pequeno. Com recurso minguado, usando da habilidade, a Fernanda está mostrando resultados e nos orgulhando”.

Para a Prefeita Fernanda Hassem essa ação é muito gratificante, pois significa que são mais famílias que saíram do isolamento e terão o acesso garantido.

“Eu sempre fui bem acolhida nessa comunidade. Tenho pedido a Deus todos os dias para nos dá sabedoria para trabalhar para o bem da nossa população. Temos uma equipe comprometida, que se preocupa com o nosso povo. Estamos com quatro frentes de trabalho para garantir a trafegabilidade de inverno a verão às comunidades rurais, com acesso garantido principalmente para o transporte de alunos e escoamento da produção. Recuperação de ramais é uma ação que nos alegra realizar. Esperem dessa equipe mais trabalho”.

Participaram também da inauguração, que foi realizada na residência do seu Antônio Braga, mais conhecido como Ronco do porco, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, vereadores Rozevete, Edu, Rosildo, Sabá, Zé Gabriele e Joelson Pontes, equipe municipal e comunidade.

