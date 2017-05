Fernanda Hassem participa de agendas em Brasília

A Prefeita, Fernanda Hassem, está em Brasília participando da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios realizada pela Confederação Nacional de Municípios(CNM), no período de 15 a 18 de maio.

A marcha é o principal evento do municipalismo brasileiro e reúne gestores municipais de todo o Brasil, entre prefeitos, secretários municipais, parlamentares estaduais e federais e tem como objetivo discutir diretamente o cotidiano dos municípios e suas gestões.

Além disso a prefeita também participou de audiências no Ministério da Integração Nacional na pauta a resolução de pendências em convênios e andamento das vistorias das obras.

Fernanda Hassem esteve reunida também com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, discutindo melhorias para o esporte do município, quadras, ginásio e estádio. Essa agenda foi intermediada pela deputada federal Jéssica Sales.

“Estamos aqui em busca de recursos para o nosso município na área do esporte. Nossa gestão trabalha para vencer as dificuldades e os desafios com muita parceria e coragem”, disse a prefeita.

