Fernanda Hassem participa de reunião na Comunidade do Nazaré

Na terça-feira, 17, foi realizada uma reunião na comunidade Nazaré, com a presença da presidente da União Municipal de Moradores de Brasiléia (UMAMB), Joana Bandeira, do vereador Zé Gabriele, do secretário de Obras Carlinhos do Pelado, e da prefeita Fernanda Hassem.

A comunidade do Nazaré, é uma área de invasão onde vivem mais de 200 famílias, a localidade enfrenta diversos problemas como a falta de iluminação pública, ruas sem asfalto e limpeza.

Por ser uma área nova não existe rede de abastecimento de água na comunidade, e por isso os moradores convidaram a prefeita Fernanda Hassem, para que possa ser solucionado o problema de abastecimento para os moradores.

Andreia de Lima Rodrigues, falou da importância da reunião para a comunidade.

“A nossa reunião foi para resolver o problema da água, que a gente está precisando e convidamos a prefeita, e ela se prontificou a nos ajudar. Há muito tempo a gente vem lutando pelo bairro, e a prefeita com apenas 17 dias de mandato, já veio nós ouvir, e resolver o nosso problema” disse.

Fernanda Hassem, ouviu atentamente os moradores que falaram de diversos problemas existente na comunidade.

“A gente veio aqui ouvir mais de 40 moradores que relataram falta de abastecimento de água, e com apenas 17 dias de mandato mesmo com todos os desafios que nós temos no nosso município, precisamos ouvir a população. Nosso compromisso, é buscar parcerias junto com o Depasa, e demais instituições envolvidas para trazer melhorias efetivas, como a expansão na rede de água e iluminação pública, que é o maior desejo da comunidade Nazaré”, finalizou a prefeita

