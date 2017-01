Fernanda Hassem recebe o deputado federal Léo de Brito

A prefeita Fernanda Hassem, recebeu no gabinete, na sexta-feira,13, a visita do deputado federal, Léo de Brito(PT), que mais uma vez colocou seu gabinete em Brasília à disposição da prefeitura para articular parcerias, e alocar recursos.

O deputado anunciou mais recursos para o munícipio.

“Nós colocamos nosso gabinete em Brasília como um escritório avançado da prefeitura, sobretudo trazendo recursos, para o município de Brasiléia. Já aloquei para 2017 duas emendas, uma no valor de R$ 650 mil reais para ser investido na área da saúde, e a outra no valor de R$ 750 mil para recuperação de ruas. Além de emendas para o governo do Estado, que estão sendo liberadas agora, para maquinário da Seaprof, e para o Hospital Regional de Brasiléia”, disse Léo de Brito.

A prefeita Fernanda Hassem falou sobre a importância da parceria e dificuldades enfrentadas pela atual administração.

“A gente fica muito feliz em receber o deputado, e agradecemos todo o apoio para que possamos superar todos os desafios. E hoje a vinda dele aqui reforça todo compromisso com o Acre, e sobretudo com Brasiléia. Nossa situação é delicada, temos nove obras paralisadas e precisamos dessa intervenção federal, nos temos problemas em alguns convênios, e o deputado pode nos ajudar. O desafio é grande, e seguimos confiantes para mudar essa realidade”, finalizou a prefeita.

Após a reunião com a prefeita e os secretários, o deputado federal Léo de Brito, visitou as ruas onde está sendo realizada a Ação de Inverno e campanha de combate à dengue.

