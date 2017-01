Fernanda Hassem visita feira livre do município

Da Assessoria

O domingo começou com uma visita a feira livre, Maria Florêncio, com a degustação de uma tapioca com castanha, e muita conversa com os 52 feirantes que trabalham no local. São produtores de diversas comunidades da zona rural de Brasileia que comercializam verduras, galinha caipira, café, mandioca banana queijo entre outros produtos.

“Essa feira já é tradição em Brasileia, aqui estão pais e mães, que tiram daqui o sustento de suas famílias. Nós estamos aqui para traçar metas e objetivos com feirantes para melhorar a realidade da feira municipal. O desejo da prefeitura é que Brasileia volte a crescer”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

Os produtores ficaram muito satisfeitos com a visita, e defendem a cobrança de uma taxa para manutenção do espaço.

“Eu espero que as coisas melhorem aqui com a nova gestão da prefeita Fernanda, e já teve mudança, hoje a feira está limpa. É importante que o feirante faça a sua parte, e que seja cobrado um valor para a manutenção da feira” disse o Zilmar da Fonseca.

“Eu também defendo a cobrança da taxa, esse local precisa de limpeza, é daqui que tiramos o sustento da nossa família. E precisamos também de segurança, pois, chegamos na madrugada com nossos produtos”, falou João Batista, do ramal de cajazeira.

Será realizada uma reunião no dia 11, quarta-feira, as 14h, na escola Antônio Carneiro, localizada no Polo Agroflorestal Wilson Pinheiro, com a presença da prefeitura.

