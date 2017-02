Fies 2017: resultado é divulgado

Os estudantes são classificados a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016, priorizando aqueles que não tenham concluído o ensino superior. Depois deles, entram na lista os candidatos que já são formados.

Caso o candidato não tenha sido convocado, será automaticamente colocado na lista de espera. Ele conseguirá uma vaga caso aqueles que tenham sido chamados não confirmem a inscrição. Para saber o resultado, é necessário acompanhar o portal do Fies de 14 de fevereiro a 3 de março. A inscrição no SisFies de quem for classificado após estar na lista de espera deve ser feita em até 5 dias.

Após a inscrição no SisFies, o estudante deve validar as informações na instituição de ensino em que foi aprovado em até 10 dias.

Em seguida, a partir do terceiro dia útil após a validação na universidade, o candidato tem 10 dias para comparecer a um agente financeiro do Fies.

O novo teto sinaliza, segundo o ministro Mendonça Filho, o primeiro passo na reestruturação completa do Fies. Atualmente, um grupo do MEC em conjunto com representantes da Fazenda trabalha em alterações que devem ser anunciadas no fim de março.