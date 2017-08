Filho de ex-prefeita de Sena Madureira é baleado na cabeça durante tentativa de assalto

O filho da ex-prefeito da ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira (PSDB) foi baleado na cabeça, na noite sexta-feira (4), durante uma tentativa de assalto.

De acordo informações da polícia, Tasso Vieira estava em um bar próximo ao cemitério do município quando foi abordado por duas mulheres.

Elas teriam pedido para dar uma volta na cidade na caminhonete da vítima. Quando Tasso Vieira se dirigiu para o veículo foi rendido por dois homens.

Tasso Vieira foi colocado na caminhonete Hilux e um disparo foi efetuado. Os criminosos pensaram que Tasso estava morto e o levaram para desovar em um ramal.

O tiro atingiu de raspão a cabeça da vítima. Tasso Vieira teria se fingido de morto para evitar que os criminosos efetuassem novos disparos.

Os dois homens e as duas mulheres fugiram com a caminhonete. Tasso Vieira caminhou até uma residência no ramal e pediu socorro.

Policiais do BOPE conseguiram capturar um dos assaltantes com caminhonete no município de Bujari. Os outro envolvidos foram presos em Sena Madureira.

Segundo informações da equipe médica que atendeu Tasso, ele não corre risco de morte, mas por precaução será encaminhado para exames em Rio Branco.

Fonte: ac24horas.com

