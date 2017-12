Filho mata mãe com tiro de espingarda e depois é morto pelo irmão a golpes de terçado em Porto Walter

Discussão teria começado por causa de um animal da família, segundo delegado. José Benedito Melo foi morto pelo irmão, após matar com um tiro Zilmar Vieira Melo

Um crime bárbaro foi registrado na tarde deste sábado (9), na Comunidade Voz do Natal, em Porto Walter, interior do Acre. A dona de casa Zilmar Vieira Melo, de 59 anos, foi morta com tiro de espingarda pelo filho, José Benedito Melo, de 23 anos. Revoltado, o irmão de Melo, que não teve o nome divulgado, o matou a golpes de terçado e está foragido.

O crime aconteceu após uma discussão entre mãe e filho a respeito de um animal da família. O filho, então, disparou contra a mãe, que chegou a ser levada para o Hospital de Porto Walter mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas após. Já o filho, foi morto logo após fazer os disparos pelo meio irmão a golpes de terçado.

“As primeiras informações que chegaram até nós é que teria acontecido essa discussão por causa de uma égua, algo assim, e acabou que o filho vitimou a mãe e, após isso, foi morto pelo irmão”, disse o delegado Lindomar Ventura.

Melo foi ferido a golpes de terçado no braço esquerdo, na nuca e nas costas. O meio irmão fugiu com o terçado e a espingarda para um matagal. O delegado disse que o caso será apresentado e apenas o juiz pode determinar se houve legítima defesa na ação.

“Reunimos as informações e repassamos ao Judiciário, que deve informar se foi o caso de uma legítima defesa, nesse caso, a terceiro ou não. O fato é que estamos em busca do suspeito e, se ele for preso nas próximas horas, vamos realizar o procedimento de flagrante”, complementou.

O corpo de Zilmar foi liberado para a família neste domingo (10) e Melo também deve ser enterrado na comunidade e não devem passar por exames em Cruzeiro do Sul.

“Foram tiradas fotos dos corpos para exame, mas eles não vão vir para a cidade devido à dificuldade de locomoção e a demora”, finalizou Ventura.

