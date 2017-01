Filho usuário de drogas mata mãe a facadas, em Rio Branco

Um filho matou a mãe a facadas na madrugada desta quinta-feira (19) no residencial Santa Cruz, localizado no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco. Segundo informações, o filho seria usuário de drogas e teria também sido paciente no Hospital Mental do Acre (Hosmac).

Francisca Adelaide Alves, de 52 anos, dormia quando Anderson Alves Lima, 26 anos, chegou em casa, entrou no quarto e, em posse de uma faca, começou a esfaquear a mãe. Irmão de Anderson ao chegar em casa encontrou a mãe agonizando.

Uma viatura do SAMU foi acionada, mas a vítima morreu antes de ser socorrida pela equipe. Policiais militares do 5° BPM foram ao local e prenderam Anderson. O IML foi acionado para remover o corpo.

Fonte: ac24horas.com

