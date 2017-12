Flamenguinho de Xapuri vence e leva troféu de campeão do Campeonato da comunidade Novo Oriente Km 20

Com a participação de 14 equipes o 1º Campeonato de Futebol de Campo da Comunidade do Novo Oriente Km 20 chegou ao final neste domingo dia 17 de dezembro, foram mais de 2 meses de disputa e as equipes do Flamenguinho de Xapuri e Asas foram para a grande final.

Com Record de público o Grande campeão foi o time convidado de Xapuri que venceu o Asas por 5×0, porem o resultado não tirou o brilho da equipe que teve uma ótima participação na competição, o Técnico Joãozinho Ferreira ficou bastante satisfeito pois o importante foi participar de uma festa tão bonita e organizada como foi durante todo o campeonato afirmou o mesmo.

Marcaram presenças na cerimônia de entrega da premiação os Prefeitos Tião Flores e vice Raimundão de Epitaciolândia, Bira Vasconcelos de Xapuri, Manoel Moraes Deputado Estadual, Secretários e os Vereadores Nego e Kaki.

Ao fazer uso da palavra o Secretário Felipe agradeceu a todos que o apoiaram para a realização de mais um Campeonato de Futebol na Zona Rural. O Vereador Kaki ressaltou a importância do esporte e parabenizou o Prefeito pela iniciativa, Daniel Dorzila representante da Comunidade Novo Oriente parabenizou a todos pela realização do 1º Campeonato de Futebol de Campo do km 20.

Já o vereador Nego que tem apoiado as realizações dos campeonatos principalmente na zona rural agradeceu a prefeitura por dar condições a Secretaria de Esportes para realizar um campeonato dessa envergadura. “Estamos muito felizes por realizar uma festa como essa que só esporte pode nos proporcionar, e todos estão de parabéns por direto ou indiretamente estar participando e fazendo história através do esporte finalizou o vereador.”

Manoel Moraes Deputado Estadual destacou a importância do campeonato ao tempo em que parabenizou todos os envolvidos pelo brilhante trabalho. “Queremos parabenizar a todos em nome do Prefeito Tião Flores que mesmo diante de uma crise tem mostrado que é um excelente gestor e está fazendo a diferença na Regional do Alto acre.”

Já o prefeito Bira Vasconcelos de Xapuri que teve acompanhando a equipe Xapuriense durante todo o campeonato agradeceu pela receptividade e propôs a criação de um campeonato regional envolvendo equipes dos municípios do Alto Acre e Capixaba como convidado, a ideia foi bem aceita pelo prefeito Tião Flores,

Encerrando as falas o prefeito Tião Flores agradeceu a todos pelo empenho principalmente ao Secretário de Esportes e Cultura Wenderson Felipe que vem prestando um brilhante trabalho ao esporte epitaciolandense. Flores destacou ainda a participação popular. “Estamos contentes em ver que a população abraçou essa ideia e tem prestigiado todos os campeonatos, o esporte sem sombras de duvidas aproxima as e pessoas e nos proporciona momentos de lazer.” Para o ano de 2018 vamos investir ainda mais no esporte local para que nossos desportistas possam mostrar seus talentos, finalizou Flores parabenizados todos os envolvidos na competição.

