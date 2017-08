Flaviano libera R$ 3,4 milhões para a saúde básica de municípios

Mais da metade dos municípios acreanos já receberam, nesta semana, os recursos das emendas do deputado federal Flaviano Melo (PMDB) apresentada ao Orçamento Geral da União de 2017 (OGU), em favor do custeio da saúde pública. O dinheiro será investido na Atenção Básica de Saúde.

Os mais de R$ 3,4 milhões que foram empenhados e liberados mostram a filosofia do Governo Federal nesses últimos dois anos. “Essa atitude demonstra quão urgente é para o atual Governo a questão da saúde pública. Esses recursos irão ajudar os postos de saúde municipais que fazem o atendimento básico da população,” garante Flaviano.

Por iniciativa do ministro da saúde, Ricardo Barros, os recursos foram pagos, em parcela única. Nas gestões anteriores o valor era dividido em seis parcelas. Os municípios receberam os valores através do Fundo Municipal de Saúde para garantir a ampliação do Piso de Atenção Básica dos municípios, o PAB. Esse investimento permite que sejam executadas e ampliadas ações pelos agentes, de saúde bucal, campanhas de prevenção de doenças, e outras inciativas da saúde básica.

Flaviano garante que a grande demanda nos municípios tem sido por recursos a mais para o custeio das ações do PAB “É uma verba essencial para as prefeituras investirem na saúde pública que permite custear ações de prevenções, campanhas educativas e atendimentos ambulatoriais, que são o grosso das demandas municipais. Acredito que, pelo menos para esses 14 municípios do Acre, essas ações estão garantidas em 2017” comemorou o parlamentar.

Veja a relação abaixo dos municípios beneficiados pela liberação desses recursos para a saúde pelo deputado Flaviano Melo:

