Flaviano pede providências ao Ministério da Defesa  para garantir energia elétrica ao Acre

Em contato telefônico com o ministro da Defesa, Raul Jungman, esta segunda-feira ,17,o deputado Flaviano Melo(PMDB) relatou, com grande preocupação, o anúncio de tomada, pelos índios Kaxarari, de 2 torres de energia elétrica localizadas em Extrema(RO).Essas torres ,que cortam terras indígenas Kaxarari, asseguram o fornecimento de energia elétrica ao Acre e estão ameaçadas de serem desativadas (e até derrubadas) na próxima quinta-feira,20, pelos índios, caso o Governo de Rondônia não atenda suas reivindicações .

No ultimato feito pelos índios, os caciques prometem levar cerca de 300 kaxararis para tomar as torres em protesto por energia elétrica, educação, saúde e estradas para as 6 aldeias da reserva , situadas no município de Porto Velho(Ponta do Abunã).Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF)já estão de prontidão para evitar qualquer intervenção dos índios na BR-364.

Resposta

O ministro da Defesa agradeceu a informação e disse que vai se inteirar da situação e manter o deputado informado das medidas a serem tomadas. Jugman fez questão ainda de dizer que o Ministério da Defesa está à inteira disposição de Flaviano para qualquer solicitação. Além do contato telefônico, Flaviano oficializou o relato da situação através de ofício. De acordo com o parlamentar, urge medidas capazes de banir a tomada das torres , já que a interrupção de energia elétrica ao Acre traria prejuízos imateriais incalculáveis em áreas como saúde, educação e segurança, ”sem contar prejuízos materiais ao comércio e residências”.

Comentários