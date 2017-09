Foragido acusado por estupro de vulnerável no Acre é preso em Rondônia

O foragido Rafael B. G., de 35 anos, foi recapturado durante a Operação Dínamo deflagrada pelo Exército Brasileiro do Acre em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Porto Velho. A prisão aconteceu no Km 698, da BR-364, na capital de Rondônia.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais informaram que vários veículos foram abordados e ao avistar um táxi Chevrolet Classic deram ordem de parada para o motorista. Solicitada a documentação dos ocupantes do veículo, foi feito uma pesquisa nominal e foi constatado um mandado de prisão contra Rafael que era passageiro do táxi por estupro de vulnerável, com vencimento até 2029.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

