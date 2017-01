Foragido da Justiça que havia cortado tornozeleira é preso pela PM em Xapuri

Alexandre Lima

Uma denuncia anônima feita através do Ciosp (190) na cidade de Xapuri, rendeu na detenção de um foragido da Justiça do Acre que foi beneficiado pela liberdade vigiada, onde passaria a usar o aparelho de monitoramento no tornozelo.

O foragido identificado como Geovane Alves Pereira (22), foi abordado e muito nervoso, ainda tentou enganar os agentes, passando o nome falso ‘Antonio André’, mas, foi dedurado pelo nome tatuado em uma das mãos.

O mesmo foi conduzido à delegacia de polícia da cidade, onde foi constatado o verdadeiro nome. Ao entrar em contado com o Tribunal de Justiça, o Juiz da Vara de Execuções já havia determinado a regressão da pena, para quando fosse localizado, voltasse de imediato ao presídio.

Geovane seria transferido nas primeiras horas ao presídio estadual Francisco de Oliveira Conde, onde irá continuar a cumprir sua pena determinada pela Justiça acreana.

