Foragido do semiaberto há cinco meses é capturado em aldeia em Feijó

Antônio Junior responde por assalto e é investigado por tentativa de homicídio. Homem foi preso no sábado (23), na Aldeia Boa União, no Baixo Envira.

G1

Foragido do regime prisional aberto há mais de cinco meses, o detento Antônio da Silva Melo Junior, de 21 anos, foi recapturado na manhã de domingo (22) na Aldeia Boa União, no Baixo Envira, município de Feijó. De acordo com a Polícia Militar (PM-AC), o homem afirmou que é membro de uma facção criminosa e que estava escondido devido à guerra entre as organizações.

O tenente José Augusto de Sousa diz que Junior responde pelo crime de assalto. Além disso é investigado por uma tentativa de homicídio no dia 17 deste mês. Na aldeia, o detento estava com uma menor de 16 anos que informou ser a mulher dele.

“Desde quando houve a tentativa de homicídio passamos a procurar ele. Com a ajuda de informantes, conseguimos informações de que ele estaria nesta aldeia. Ao chegarmos no local, ele já sabia da nossa presença e tentou fugir pela mata e entrou em uma área alagada e depois de alguns minutos foi capturado”, relata.

Após exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado para a Delegacia de Feijó onde deve ficar à disposição da Justiça. A menor foi levada para o Conselho Tutelar do município.

