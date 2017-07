Foragidos do presídio de Cruzeiro do Sul são perigosos, revela Polícia Civil

O sitio de notícias ac24horas, localizado na capital acreana, conseguiu acesso a informações detalhadas sobre os detentos que se evadiram no último sábado, 22, do presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul. O levantamento foi feito por determinação da cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp) para auxiliar o trabalho dos policiais e agentes penitenciários envolvidos nas operações de busca. Dos 16 foragidos – todos eles supostamente integrantes de uma facção criminosa –, apenas dois foram recapturados até o momento.

Francisco Oliveira da Silva, de 21 anos, conhecido por “Mamão”, foi apanhado na tarde de ontem, 28, sob a ponte do Rio Juruá, no bairro da Lagoa, onde segundo o comandante da Polícia Militar na região do Juruá, major Lázaro Moura, fazia uso de entorpecente. Mamão cumpria pena em regime provisório desde o dia 16 de junho deste ano.

Antes dele, ainda no domingo, 23, cerca de 24 horas depois da fuga, Robenir Gomes de Azevedo, 29, o “Bem”, fora recapturado pela polícia. Robenir foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado por latrocínio (roubo seguido de morte).

Entre os 14 detentos que continuam em liberdade, há homicidas, traficantes, latrocidas e assaltantes, como se pode ver na relação abaixo.

Francisco Robson da Silva, 32, vulgo “Nambu”: condenado por homicídio qualificado a 12 anos de reclusão, cumpria pena em regime semiaberto.

Amiraldo Félix de Negreiros, 37, o “Pica-Pau”: roubo qualificado. Condenado a 7 anos e 7 meses de prisão, cumpria pena em regime fechado.

Ronaldo da Silva Lima, 25, o “Tchau”: homicídio qualificado, crime pelo qual foi condenado a 19 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

Francisco Alisson Araújo Pinho, 26, vulgo “Atim”: cumpria pena de 30 anos e 4 meses em regime fechado por latrocínio.

José Pereira de Souza Neto, 22, o “Neto”: roubo qualificado, crime pelo qual foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.

Lucas da Silva Costa, 21, conhecido por “Zoim”: condenado por latrocínio, cumpria pena 9 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.

José Rubens do Nascimento, 21, vulgo “Alemão”: roubo qualificado. Estava no presídio em regime provisório, aguardando sentença da Justiça.

Adelcivane Gomes de Azevedo (ou Adelcivone Azevedo de Oliveira), 24 anos, o “Vane”: crime não especificado, pelo qual foi condenado a 10 anos e 3 meses de reclusão. Estava no regime semiaberto.

Carlos Cassiano de Azevedo, 36, o “Caboco”: condenado a 8 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por roubo qualificado. Gozava do benefício do semiaberto.

Emerson Silva Chaves, 22, vulgo “Boião”: condenado por tráfico de entorpecente, estava no presídio em regime provisório.

Romário Lima de Oliveira, 25: homicídio qualificado, crime pelo qual cumpria pena de 12 anos de reclusão em regime fechado.

Jaiso de Oliveira Azevedo, 24, conhecido por “Kenedy”: em regime provisório, condenado por homicídio.

Izaque Marcos do Carmo, 28: em regime semiaberto, cumpria pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão por crime não especificado.

Erick da Silva, 21 anos, mais conhecido por “Luciano do Quinze”: condenado a 30 dias de reclusão por tráfico de entorpecente, estava em regime provisório.

