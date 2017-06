Forças de Segurança cumprem mandado de prisão, recuperam produtos furtados e apreendem arma de fogo em Plácido de Castro

Assessoria de Comunicação da PMAC

Uma ação integrada entre as Polícias Civil e Militar do município de Plácido de Castro resultou na prisão de um homem com mandado em aberto, na recuperação de produtos furtados e na apreensão de uma arma de fogo. O fato ocorreu na tarde de sexta-feira, 23, no bairro Cidade Alta.

No primeiro momento, as equipes da Polícia Militar prestaram apoio aos agentes da Polícia Civil, no cumprimento do mandado de prisão, na rodovia AC 40. No local, as equipes conseguiram prender o foragido da justiça e apreender uma arma de fogo.

O outro fato ocorreu após os militares serem acionados, via 190, para atender uma ocorrência de furto na rua Epaminodas Jacomé. A guarnição recebeu uma denúncia anônima da possível localização dos autores. No endereço repassado foi localizada uma televisão e um moldem, oriundos do crime.

As pessoas envolvidas nas ocorrências e os objetos apreendidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro.

