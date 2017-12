Forças de segurança ganham sinal digital de radiocomunicação e aposentam rádios analógicos

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SESP), implanta a digitalização do sinal de rádio de comunicação do Estado.

Os profissionais da segurança pública passam a trabalhar com a nova tecnologia em Brasiléia, a partir desta quinta-feira, 21, em solenidade realizada no 10º Batalhão da Policia Militar de Brasileia que contou com a presença de representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

A digitalização do sinal dará mais qualidade e celeridade na comunicação entre as forças de segurança, proporcionando a troca de informação em tempo real.

Além dessa mobilidade, o sistema também conta com item de segurança para que todas as informações sejam criptografadas dentro de um núcleo codificado, impedindo que essa informação seja copiada por outros rádios que não estejam configurados no mesmo sistema.

O Acre é o primeiro estado do Brasil a compartilhar as informações com as demais forças de segurança em nível federal, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por exemplo. O Acre se torna o primeiro estado brasileiro em região de fronteira com outros países a operar com o sinal digital.

Essa ação é devido ao esforço que o governo do Acre faz em aparelhar e modernizar a comunicação, proporcionando mais clareza e praticidade nos diálogos entre as polícias, bombeiros e demais agentes de segurança pública.

“A chegada do rádio digital é uma mudança de paradigma, portanto, iremos tratar segurança pública com mais tecnologia. Isso significa mais vidas salvas e atenção para aqueles que residem em locais isolados”, destacou o secretário Emylson Farias.

Farias diz ainda que essa comunicação será ininterrupta ao longo da BRs 317 e 364, possibilitando ao agente de segurança, quando estiver dentro de uma viatura, ter comunicação com os municípios. “Caso ocorra um acidente ao longo da estrada, em um local isolado. A partir dessa ação policial, ela passa a ter a vida salva, pois será enviado o pedido de socorro de forma mais rápida”, enfatizou.

Para o promotor de Justiça do Ministério Público, Ocimar Júnior, o investimento traz celeridade na comunicação. “Esse é o tipo de investimento que fortalece as forças de segurança, o que denota um esforço do governador do Estado em equipar as policias para a manutenção da segurança pública”, observou Ocimar.

O coronel Ricardo Brandão, subcomandante da Polícia Militar do Acre, ressaltou a importância da implantação do sistema digital. “É ter a certeza de que os policiais militares terão uma comunicação segura, dando qualidade maior na prestação dos serviços ofertados por eles”, disse Brandão.

Os próximos municípios a serem interligados serão Xapuri, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard.

