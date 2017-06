Forças de segurança prendem homicida em Acrelândia

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

Após trabalho de investigação a Policia Civil com apoio da Policia Militar no município de Acrelândia, prenderam por volta das 21:30 da última terça-feira, 20, Elissandro Viana dos Santos sob acusação de homicídio ocorrido no ano de 2016, em Vila Campinas.

Populares residentes no ramal Cumarú, zona rural do município, relataram que o autor de um homicídio estaria residindo na localidade e trafegava em uma motocicleta nas redondezas. Comprovada a denuncia, equipes das Polícias Civil e Militar se deslocaram até a localidade na tentativa de prender o acusado.

Durante a prisão, o acusado tentou se desfazer de uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22’ e mais 25 munições do mesmo calibre intactas. Foi dada voz de prisão ao mesmo que de pronto assumiu a autoria do homicídio em Vila Campinas que ocorreu no final do ano de 2016.

De acordo com a autoridade policial, o acusado responderá pelo homicídio, além de ser flagranteado pelo crime de porte ilegal de armas e munições.

“Foi um trabalho que teve a participação da população que deu sua contribuição para elucidação de mais um crime e captura do autor. A partir de agora ele será encaminhado a capital e posteriormente ao presidio sendo colocado a disposição da justiça”, disse o delegado Carlos Bayma.

Comentários