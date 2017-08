Forças de segurança prendem homicida em Feijó

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

Trabalho conjunto das policias Civil e Militar no município de Feijó prendeu na manhã da última quarta-feira, 02, Lucas do Nascimento Rodrigues, 19 anos, sob acusação de homicídio qualificado. O jovem é acusado pela morte de José Flávio, 28 anos, crime ocorrido na madrugada de segunda-feira, 01, no Bairro Zenaide Paiva.

A vitima foi encontrada sem vida no bairro Zenaide Paiva com perfurações de arma branca pelo corpo. Tão logo tomou conhecimento do crime, policiais civis e militares já deram inicio as investigações que culminou com a prisão do acusado.

“Nós estamos desenvolvendo um trabalho conjunto com a nossa coirmã policia militar, fato esse que nos tem trazido resultados positivos na elucidação de crimes e combate a criminalidade”, disse delegado José Obetânio.

O acusado foi encaminhado à delegacia e após prestar depoimento a autoridade policial foi conduzido ao presidio e colocado à disposição da justiça.

