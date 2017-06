Forças de segurança irão reforçar apoio durante o Carnavale

Com a aproximação de uma das programações mais esperadas do calendário comemorativo dos 107 anos de Brasiléia, o Carnavale, o fluxo de turistas na cidade já se intensifica e as operações das Polícias Militar e Civil, e do Detran já são reforçadas em nosso município.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, reuniu-se em seu gabinete na manhã desta quarta-feira, 28, com representantes da Policia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran, para discutir a segurança e o policiamento na cidade, principalmente durante o período do Carnavale, onde cogita-se a possibilidade do município receber mais de 20 mil turistas.

Com um policiamento ostensivo, a polícia militar irá cuidar da segurança dos foliões, paralelo a isso, estão sendo feitas visitas e reuniões para que o policiamento seja reforçado também na nossa fronteira, que a polícia boliviana cuide do outro lado da ponte da amizade. De acordo com o Tenente Coronel Estene, 82 homens serão destacados para o município “ Fora o policiamento que já estamos fazendo, contaremos com mais 4 RP’s para ajudar o Batalhão aqui de Brasiléia. Além disso o Batalhão de Operações Especiais – BOPE, vai vir ai como um reforço e nos ajudar na segurança dos cidadãos durante estes 3 dias de festa” declarou o Tenente Coronel.

O Corpo de Bombeiros Militar também estará sob alerta durante os dias de festa

“Além da guarnição do corpo de bombeiros que tem em Epitaciolândia, Rio Branco também está mandando mais 2 guarnições para atender também demanda hospitalar, como acidentes automobilísticos e outros, além é claro, da parte de combate a incêndios”, ressaltou o Coronel Batista, do Corpo de Bombeiros Militar.

A diretora de operações do Detran/Ac, Shirley Torres, fala sobre a operação do órgão durante os dias do Carnavale

“O Detran, juntamente com a equipe do batalhão de transito da polícia militar, estarão na cidade desde a quinta-feira, o Detran participando também na parte de engenharia, sinalizando a cidade em parceria com a prefeitura, e durante o evento a educação de transito estará dentro do local onde acontecerá a festa, ajudando a conscientizar a população, que escolham alguém que não esteja bebendo para dirigir, e temos a parte da fiscalização, para aqueles que ainda insistem em se divertir através da bebida alcoólica e mesmo assim dirigir, orientamos que não faça pois a fiscalização será intensa, para a própria segurança do folião”, disse a Diretora.

A prefeita, Fernanda Hassem, ressalta a importância da segurança

“Esperamos receber um público muito grande aqui em Brasiléia no aniversário da cidade, nesta quinta-feira já teremos o nosso desfile cívico e encerraremos no domingo após as 3 noites do já tradicional carnavale, que este ano vem com duas atrações nacionais, Éo tchan no dia 30 e Banda Cheiro de Amor no dia 1. A prefeitura está preparando a cidade, principalmente no que tange a segurança. Estamos aqui reunidos com a cúpula da segurança, e de acordo com eles teremos um aumento significativo no efetivo aqui do comando da polícia militar aqui de Brasiléia, como também no corpo de bombeiros e Detran, para que possamos fazer destes dias de evento dias tranquilos, com muita segurança, para que as famílias possam vir se divertir tranquilamente, pois todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. Somos conhecidos pelo carnaval fora de época, mas também somos conhecidos pelo ambiente tranquilo e de muita segurança, a exemplo temos o nosso carnaval de fevereiro e carnavais de anos anteriores onde nunca tivemos nenhuma ocorrência grave ou algo que manche a imagem do evento”, declarou Fernanda Hassem.

