Fraude em empresa de publicidade do AC pode ter chegado a R$ 10 milhões, diz MP

Conforme o MP, a prefeitura e Câmara de Vereadores de Rio Branco são consideradas vítimas do esquema de licitações. Um ex-secretário de saúde de Xapuri foi conduzido coercitivamente por suposta participação na fraude.

A operação foi feita pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP junto com a Polícia Civil. O coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano, afirmou que foi feito o sequestro de bens da empresa de publicidade na ordem de quase R$ 2,8 milhões.