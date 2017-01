FRAUDE – Polícia Civil desmonta quadrilha que vendia vagas para cursar medicina

A prisão de três integrantes de uma quadrilha especializada em vender vagas para futuros acadêmicos cursarem medicina em uma faculdade em Porto Velho aconteceu no último domingo (21). Os acusados foram apontados como Áureo M.F (chefe do bando, Carlos A.S.F e Tiago V.S.

A polícia chegou ao trio, após receber uma serie de denúncias passadas ao GEI (Gerencia de Inteligência da Polícia Civil), as denúncias eram de que o bando comercializava vagas pelo valor de R$ 100 mil a ser pago quando o nome do comprador, futuro acadêmico aparecesse na lista dos aprovados.

De acordo com a polícia, pelo menos 15 acadêmicos iam ingressar na faculdade ainda neste semestre cursando medicina com suas vagas compradas. Com os suspeitos a policias aprendeu uma maleta contendo transmissores, receptores e pontos eletrônicos que enviam e recebem informações. A direção da Polícia Civil realiza nesta segunda-feira uma coletiva de imprensa, onde vai passar os dados de como foram feitas as prisões.

Fonte: RONDONIAOVIVO

Comentários