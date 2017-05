Frente fria deve chegar ao Acre no final de semana, prevê Davi Friale

O pesquisador do clima, Davi Friale, usou seu blog, O Tempo Aqui, para divulgar mais uma previsão de frente fria para o estado do Acre. De acordo com publicação nesta terça-feira (23), Friale publicou que uma friagem deve chegar durante o final de semana.

“Durante esta semana, uma intensa massa de ar polar deverá provocar uma nova e poderosa onda de frio, cujo deslocamento causará queda brusca e acentuada da temperatura no Acre”, disse.

Friale afirma que o próximo fim de semana deverá ser com friagem típica no Acre, no sul do Amazonas, em Rondônia, em parte de Mato Grosso, no leste e sudeste do Peru e nas terras baixas da Bolívia.

