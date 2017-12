Vale lembrar que o pesquisador acreano Davi Friale também já havia anunciado instabilidade de tempo para esta quinta

TON LINDOSO

O inverno amazônico já começa dar o ar de sua graça e, com ele, a possibilidade de frente fria. De acordo com a Somar meteorologia, uma frente fria pode chegar aos estados do Acre e Rondônia.

Vale lembrar que o pesquisador acreano Davi Friale também já havia anunciado instabilidade de tempo para esta quinta-feira (21).

Confira a previsão do tempo para o Acre:



