Friale diz que frio intenso deve chegar na próxima terça-feira e temperatura pode ficar abaixo de 12ºC

Friale diz ser bastante provável que esta onda de frio estabeleça novos recordes de baixa temperatura deste ano

MARY COSTA

Uma intensa massa de ar polar chegará ao Brasil atingindo a Amazônia e parte do Centro-Oeste do país na próxima semana. Será a primeira queda acentuada da temperatura deste mês de julho de 2017 no Acre, Rondônia, Mato Grosso, no sul e oeste do Amazonas, nas planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Como ‘O Tempo Aqui’, desde o início desta semana, já vinha informando diariamente, ocorrerá uma queda brusca e acentuada da temperatura, por volta da próxima terça-feira, dia 18, a partir da tarde – data exata e hora aproximada ainda a serem confirmadas -, quando os primeiros ventos de sudeste começarão a soprar com forte intensidade.

É bastante provável que esta onda de frio estabeleça novos recordes de baixa temperatura deste ano. Até o momento, a menor temperatura no Acre, este ano, foi 12,8ºC, nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, enquanto, em Rio Branco, foi 13,6ºC, registradas no mês de junho.

Logo nos primeiros dias do inverno.

Em Rondônia, a mínima deste ano, até agora, também ficou em torno de 12ºC. As condições atmosféricas atuais nos mostram que esta onda de frio deverá ser a mais forte do ano até o momento.

Além disso, poderão ocorrer temperaturas mínimas abaixo de 12ºC, no Acre e em Rondônia, e abaixo de 9ºC, em Mato Grosso, enquanto, no Amazonas, é bastante provável que os termômetros registrem valores inferiores a 14ºC.

Comentários