Frio polar chega ao Acre e provoca queda de temperatura na próxima quinta-feira, diz Friale

O frio deve ser realmente sentido pelos acreanos na manhã de sexta-feira, quando os termômetros devem marcar entre 13 e 16º

NANY DAMASCENO

Agosto chegou e com ele um dos meses mais quentes do ano, neste período os acreanos se preparam para viver dias de forte sol e intenso calor, porém, o pesquisador meteorológico Davi Friale anunciou em seu site ‘O tempo aqui’ que a partir da próxima quinta-feira (3), uma onda de frio chega novamente ao Acre.

“No Acre a frente fria chega com muito vento, logo pela manhã, diminuindo o calor diurno. Assim, a próxima quinta-feira será um dia com ventos intensos, fortes rajadas da direção sudeste e temperatura agradável. À noite, porém, o frio moderado será sentido pela população”, afirmou o pesquisador.

Ainda de acordo com Friale, o frio deve ser realmente sentido pelos acreanos na manhã de sexta-feira (4), quando os termômetros devem marcar entre 13 e 16º em Rio Branco e Brasileia.

Ar seco

A previsão de Friale alerta ainda para chuvas rápidas, mas pontuais. Além disso, a chegada dessa onda de frio será sucedida pela penetração de ventos secos polares que farão a umidade relativa do ar cair ainda mais na próxima semana.

“Assim, nossas estimativas são de que a média de umidade do ar mínima, que ocorre durante a tarde, oscile entre 20 e 40%, nos próximos dias, na maior parte da Amazônia sul-ocidental e do Centro-Oeste brasileiro. Em muitas áreas, no entanto, ocorrerão valores inferiores a 20%, o que levará ao estado de alerta para a saúde das pessoas”, acrescentou Friale.

