Fronteira continua sofrendo com agencias bancárias e internet

Alexandre Lima

Sem serem incomodados por que deveria fiscalizar, as agências bancárias localizadas na fronteira do Acre, precisamente o Banco do Brasil, continua a castigar os correntistas que tentam os serviços básicos, como consultas e saques nos caixas eletrônicos.

Desta vez, aconteceu nesta quinta-feira, dia 14, quando os clientes tentavam realizar saques e outros serviços nos caixas eletrônicos da agência da cidade de Brasiléia. Todos os terminais estavam foram de serviço e os correntistas eram orientados a procurar o município vizinho de Epitaciolândia.

Já na agência de Epitaciolândia, para completar o sofrimento, somente um terminal estava funcionando, causando uma fila interminável.

Sem uma fiscalização por parte do Procon, Ministério Público e demais órgãos, só resta os clientes ligar para a ouvidoria do Banco do Brasil, através do número 0800-729-5678, para que alguma providencia seja tomada.

Se soma a esse problema, a continuidade do péssimo serviço de internet oferecido pela empresa Oi. Mais uma vez, milhares de clientes ficam parcial, ou totalmente, sem poder ‘navegar’ e realizar pagamento de um boleto bancário.

Apesar das reclamações nos últimos dias, a Anatel no Acre ou as empresas envolvidas, sequer publicaram uma nota oficial para falar do assunto.

Comentários