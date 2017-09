Fronteira do Acre ganha clínica moderna para animais com profissionais habilitados

Alexandre Lima

Seguindo o ditado que diz, “o que era bom ficou melhor”, o PetShop Companhia dos Bichos, localizado na cidade de Epitaciolândia, na fronteira do Acre, acaba de abrir mais um espaço dedicado para o seu animal de estimação.

Sob a administração do médico veterinário Fábio Pires de Moraes (CRMV/AC 00152) mestre em medicina veterinária, junto com sua esposa Ivana de Freiras Menezes, a Companhia dos Bichos está disponibilizando mais um serviço que se junta aos já conhecidos, que é banhos, tosa, loja com produtos, acessórios, alimentos diversos e outros.

Devidamente cadastrada no Conselho de Medicina Veterinária do Estado do Acre, com Certificado de Regularidade, passam a oferecer uma clínica moderna, onde o seu animal terá; tratamento dentário, centro cirúrgico, raio-x, eletrocardiograma, consultas ambulatoriais com exames diversos, sala de recuperação com oxigenação mecânica, vacinas, oftalmologia, entre outros.

Para melhor oferecer serviço na clínica, diretamente do estado da Bahia e apostando em um projeto inovador, o mestre em medicina veterinária, Dr Adriano Duarte de Souza (CRVM 0385-VS), especializado em clínica e cirurgia de pequenos e médios animais, se juntou ao time da Companhia dos Bichos.

A PetShop Companhia dos Bichos e agora clínica veterinária, está localizada na rua Dom Júlio Mattioli, nº 99, com o número (68) 3546-4529, para que possam se informar das promoções e dos serviços que estão sendo disponibilizados.

Portando, quem possui algum animal de estimação de pequeno e médio porte, agora fica sabendo que existe o mais completo serviço na fronteira. A Companhia dos Bichos fica aberto nos horários comerciais sem intervalo para o almoço e com eventualidades, até no horário noturno com internações.

