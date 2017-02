Fronteira sofre com queda de comunicação que afeta comercio e turisto

Alexandre Lima

As cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, localizadas na fronteira do Acre, vem sofrendo queda na comunicação por parte da internet fornecida pela Oi e telefonia móvel por parte da Vivo e Claro, desde parte do desta sexta-feira, dia 24.

Somente por empresas como a DSTelecom, que fornece internet, está sendo possível o acesso à rede. Caixas eletrônicos de bancos, máquinas de supermercados e outros comércios não estão recebendo os pagamentos por falta de conexão.

Em tempo, esta não seria nenhuma novidade na fronteira, que tem esses serviços bloqueados por longas horas. Com a chegada do feriado momesco, um grande número turistas chegam na fronteira para visitar parentes, amigos e brincar longe dos grandes centros, mas, se sentem prejudicados pela falta do serviço de internet.

