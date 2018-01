Fugitivo de presídio de Tarauacá é recapturado pela polícia em aldeia no interior do Acre

Por Tácita Muniz, G1/Acre

Um preso foragido do presídio Moacyr Prado, em Tarauacá, foi recapturado pela polícia na noite desta quinta-feira (11), na aldeia Nova União, distante 1h de barco do município. O preso e outros 19 detentos fugiram do presídio em dezembro de 2017. Um deles foi recapturado na segunda-feira (8).