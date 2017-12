Funcionário da Gazin é morto a tiros no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco

Mais um homicídio foi registrado nesta segunda-feira (04), desta vez na Rua Pau D’arco, região do bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A vitima foi identificada como Max Wesley Nascimento da Silva, de 22 anos, e era funcionário das Lojas Gazin há pelo menos quatro anos.

De acordo com o coletado pela Polícia Militar, populares disseram terem visto um homem saindo correndo do local do crime logo após os disparos. A vitima estava em horário de almoço e não teve nenhum de seus objetos pessoais roubados.

O disparo foi fatal e não houve chances da vítima ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local foi isolado para os trabalhos periciais e em seguida o corpo foi encaminhado a base do Instituto Médico Legal.

