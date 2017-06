Funcionário do SAMU morre vítima de infarto dentro de motel em Epitaciolândia

Alexandre Lima, com Almir Andrade

Funcionários de um motel localizado na cidade de Epitaciolândia, distante 240km da capital do Acre, acionaram o Serviço de Emergência (190), dando conta de um homem que estaria passando mal em um dos quartos.

Segundo foi informado no local, por volta das 7h30 desta quarta-feira, dia 7, uma mulher teria chamado funcionários do motel para ajudar a tirar uma bolsa de dentro do veículo. Ao conseguir, pegou a bolsa e saiu correndo para fora do estabelecimento.

Foi quando entraram no quarto e perceberam que o homem estava caído no chão. Mesmo com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre, não foi possível reanimar o homem e constataram que nada mais poderiam fazer.

A vítima foi identificada como Ari Rodrigues, funcionário de carreira do Estado, onde trabalhou por muitas décadas como locutor até a extinção da Rádio 3 de Julho. A partir daí, foi transferido para a Saúde e estava lotada no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizando transportes de doentes e resgates na região de fronteira.

Dentro do quarto, foram encontrados uma embalagem que será periciada, que pode ser, ou não, de um estimulante sexual, além de bebida energética. Dentro de seus pertences, havia uma grande quantidade de outros remédios, uma vez que Ari era hipertenso e já teve complicações de saúde, que fez com que fosse internado.

Ari era bastante conhecido na cidade de Brasiléia. Seu corpo foi levado por agentes do IML para o hospital e em seguida seria transferido à Capital, onde passaria por exames e em seguida, ser liberado aos familiares.

O delegado Roberto Lucena e equipe, homens do 10º Batalhão da Policia Militar estiveram no local para coletar informações e tentar localizar a mulher que estava com a vítima no Motel.

Mais informações a qualquer momento.

Comentários