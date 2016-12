Funcionários da Secretaria de Saúde estão com salários atrasados desde novembro

O ano de 2016 vai terminar sem luz no fim de túnel para dezenas de funcionários terceirizados da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) que são contratados das empresas Red Pontes e Pit Stop. Eles estão com os salários atrasados desde o mês de novembro e, ainda, não receberam o décimo terceiro salários, que deveria ter sido pago até o último sábado, dia 24. Com isso, serviços podem ser suspensos.

“A gente passou o natal sem dinheiro e o que eles me dizem lá na empresa é que não pagaram porque a secretaria ainda não repassou o dinheiro que precisam pagar. Já passou o natal, e tá chegando a virada do ano, e todo mundo sabe que janeiro é um mês muito longo, mas a empresa não tem pensado em nós funcionários, nem a gestão da Saúde”, reclama um funcionário.

Procurada, a Sesacre confirmou os débitos, mas segundo o diretor de Administração e compras da instituição, Herbson Sousa, isso se deve ao atraso na transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde, que estavam atrasados desde o mês passado. Isso, contudo, já aconteceu na última segunda-feira, dia 26.

“A gente acredita que até a sexta-feira todos os débitos deverão quitados. Esses recursos geralmente entram na primeira quinzena, mas esse mês, infelizmente, só chegaram na segunda. Mas não temos conhecimento de atrasos salariais, até porque no setor público, pagamentos só ocorrem após realizados os serviços: faz-se num mês, recebe-se no outro”, explica.

As informações são do ac24horas.com

Comentários