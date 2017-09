Gabaritos preliminares da prova objetiva da primeira etapa do Exame Nacional (Revalida) 2017 já está disponível

Link: Revalida

O período para apresentação de recursos, referente ao gabarito preliminar, será aberto a partir de 2 de outubro.

O exame reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil e é direcionado tanto a estrangeiros formados em medicina fora do Brasil quanto a brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

A edição de 2017 teve 7.453 inscritos, sendo 3.842 brasileiros. Médicos de 56 nacionalidades diferentes fizeram o exame.

O Revalida contou com uma prova objetiva, composta de 100 questões de múltipla escolha, e uma discursiva, abarcando cinco questões, que avaliaram as competências, as habilidades e o nível de desempenho esperado.

A divulgação do resultado da primeira etapa está prevista para novembro. Apenas os aprovados nessa fase poderão se inscrever para a segunda etapa, prevista para março de 2018. Esta fase será formada por uma prova de Avaliação de Habilidades Clínicas, na qual os candidatos terão um intervalo de tempo determinado para realizar tarefas específicas da função médica.