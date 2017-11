Galo Carijó já conhece seus adversários da Série C

Com a confirmação da queda da Luverdense-MT a disputa da próxima Série C, o torneio já conta com seus 20 participantes a próxima edição.

Manoel Façanha

A lista completa dos participantes é composta por apenas dois clubes no Norte do país: Atlético Acreano e Clube do Remo. O Nordeste é a região com o maior número de integrantes, um total de oito clubes: Santa Cruz-PE, Náutico-PE e ABC-RN, Botafogo-PB, Globo-RN, Juazeirense-BA, Confiança-SE, Salgueiro-PE. O Sudeste aparece em seguida, com cinco representantes: Botafogo-SP, Bragantino-SP, Volta Redonda-RJ, Tupi-MG e Tombense-MG. Já a Região Sul terá três equipes na briga do título: Joinville-SC, Ypiranga-RS, Globo-RN, um a mais que a Região Centro Oeste: Luverdense-MT e Cuiabá-MT.

A Série C do Brasileirão é disputada na primeira fase no sistema de pontos corridos, mas com os clubes divididos em duas chaves regionalizadas (cada uma delas com dez clubes). Os quatro melhores de cada grupo avançam no torneio para decidirem o título no sistema mata-mata (os quatro melhores garante vaga na próxima edição da Série B). Os dois últimos de cada chave caem para Série D.

Os adversários

Conforme divulgado na mídia, o Galo Carijó terá como adversário na primeira fase da Série C os seguintes clubes: Clube do Remo, Santa Cruz-PE, Náutico-PE e ABC-RN, Botafogo-PB, Globo-RN, Juazeirense-BA, Confiança-SE e Salgueiro-PE. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou os grupos da próxima edição do torneio.

