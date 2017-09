Garoto de 13 anos é apreendido com escopeta em punho em Sena Madureira

De acordo com o 8º BPM, somente neste ano já foram apreendidas cerca de 140 armas de fogo em locais distintos de Sena Madureira.

O trabalho nas Ruas realizado pela Polícia Militar de Sena Madureira resultou na apreensão de mais duas armas de fogo que poderiam ser usadas para crimes contra a vida ou em assaltos. O primeiro flagrante se deu no Bairro Praia do Amarílio, onde os policiais apreenderam uma escopeta calibre 20 com um cartucho intacto. Em seguida, por volta das 19:30 horas outra escopeta foi retiradas das mãos dos infratores.

Nesse último caso, conforme Boletim da PM, a arma estava em poder de dois menores de idade – um deles com apenas 13 anos. Após o flagrante, os envolvidos foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.

